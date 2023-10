Presidente paga noite de alojamento a professor

O Presidente da República pagou uma noite de alojamento ao professor Rui Garcia, que vive numa carrinha depois de ter sido colocado a centenas de quilómetros de casa e que vivia numa carrinha, a que chama o seu “T0”.

O professor, cuja situação foi revelada por uma reportagem da SIC, e o seu “T0” estiveram este sábado frente ao Palácio de Belém, em Lisboa, onde estavam também mais de 20 docentes, que vieram demonstrar solidariedade e denunciar as dificuldades por que muitos professores passam, nomeadamente para encontrar casa.

Rui Garcia explicou que quando concorreu ao concurso nacional o fez de consciência e sabendo que poderia ir dar aulas em qualquer ponto do país, mas acreditando igualmente que reunia todas as condições para que lhe fosse atribuída uma casa.

Tal não aconteceu ainda, apesar de ter contactado por diversas vezes tanto a Câmara Municipal de Elvas, como o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), razão pela qual protestou à porta do chefe de Estado. Rui Garcia foi recebido por dois assessores do Presidente da República, a quem transmitiu o seu caso, e de quem ouviu que iriam passar a informação a Marcelo Rebelo de Sousa.

No final do encontro, o professor contou que, a título pessoal, Marcelo Rebelo de Sousa tinha decidido dar uma ajuda. “O senhor Presidente, pago do seu bolso, tomou a iniciativa de alugar-me um quarto, aqui na pensão Setubalense, onde eu posso tomar o meu banhinho e fazer a minha dormida. Posso pernoitar hoje e fico muito agradecido ao senhor Presidente”, disse Rui Garcia, acrescentando que depois fará um agradecimento por escrito.