Climáximo bloqueia Avenida 24 de Julho

O Climáximo bloqueou este sábado a Avenida 24 de Julho em Lisboa. Em comunicado, o movimento argumenta que protesta “por justiça climática apelando à sociedade que se junte para construir uma sociedade que tenha a vida no centro ao invés do lucro”.

De acordo com o movimento, seis pessoas sentaram-se na na estrada, “utilizando tubos para se prenderem uns aos outros e ao chão” numa ação “num espaço público e com foco na população num apelo à sociedade para parar tudo e unir-se para lidar com o estado de emergência climática em que vivemos, parando a indústria fóssil”.

“O plano que temos é começar por desinvestir qualquer dinheiro público da indústria fóssil, eliminar todos os subsídios à indústria fóssil. Exige-se igualmente o cancelamento de qualquer proposta ou plano de expansão fóssil, como expansão de autoestradas, novos aeroportos, novos gasodutos ou expansão do porto LNG de Sines”, lê-se no comunicado.

O corte da Avenida 24 de Julho trata-se do sétimo protesto do género levado a cabo por este coletivo.