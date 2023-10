João Lourenço abre novo ano parlamentar

O segundo ano parlamentar da V Legislatura em Angola arranca segunda-feira, 16 de Outubro, com uma mensagem do Presidente João Lourenço sobre o Estado da Nação.

Os deputados esperam um nível maior de exigência da sociedade. Este facto foi admitido pela presidente do Parlamento angolano, Carolina Cerqueira, no encerramento dos trabalhos do ano passado, tendo apelado aos parlamentares a manutenção do nível de cultura política assente no diálogo, na concertação e no sentido de responsabilidade e de compromisso perante o povo angolano. «Em nós há um comprometimento incansável. Quero, com isso, apelar para que no próximo ano legislativo trabalhemos ainda mais num ambiente de aliança democrática, no encontro do bem- comum de todos angolanos», realçou Carolina Cerqueira.

Composto por 220 deputados, sendo 124 do MPLA, 90 da UNITA e o PRS, FNLA e PHA com dois cada, o Parlamento angolano realizou, no ano passado, três sessões solenes, oito reuniões plenárias ordinárias, nove reuniões plenárias extraordinárias e duas reuniões do Grupo Inter-parlamentar da Assembleia Nacional.

A primeira mulher a dirigir o Parlamento angolano destacou também a maior presença feminina na atual legislatura, com uma representatividade de 38,18%.

«Alegra-me o facto de nesta Casa sobressair um aumento substancial da representatividade feminina e geracional com o crescente número de jovens, o maior de sempre face às anteriores legislaturas», disse no seu discurso a presidente da Assembleia Nacional.