Jovem morre em rixa no Bairro Alto

Um homem de cerca de 20 anos morreu este sábado cerca das 4h30, no Largo do Calhariz, no Bairro Alto, em Lisboa, na sequência de uma rixa.

Segundo o comando metropolitano da PSP de Lisboa, a .morte aconteceu na sequência de uma desordem, quando o jovem foi atacado com uma garrafa partida no pescoço, após desacatos entre um grupos.

A vítima ainda foi transportada para o Hospital de São José, em Lisboa, mas o óbito acabou por ser declarado na chegada à urgência da unidade hospitalar. Por ser um homicídio, a Polícia Judiciária está a investigar o caso.

Os dois grupos desentenderam-se no Largo do Calhariz, onde começaram agressões com garrafas de vidro e um dos elementos de um dos grupos terá atacado o jovem que acabou por morrer com uma garrafa, no pescoço.

O autor das agressões acabou por fugir, assim como os restantes elementos do grupo que estavam consigo.