Incêndios na Madeira continuam ativos

Na zona oeste e costa norte da Madeira continuam, este sábado, quatro incêndios ativos que são combatidos por 100 operacionais. Dois deles deflagraram durante a noite, mas sem ameaçar habitações.

Além dos fogos que já lavraram na Ribeira da Janela, concelho do Porto Moniz (costa norte) e nos Prazeres, município da Calheta, durante a noite deflagrou um incêndio nos Terreiros, zonas altas do concelho da Ribeira Brava, que depois se estendeu aos Aviceiros, no concelho vizinho de Câmara de Lobos.

“Não há razões para estarmos com muitos alarmismos. Temos de ter calma e continuar a fazer o nosso trabalho, que, quer da parte da proteção Civil, quer dos corpos de bombeiros, tem sido muito bem feito”, disse o presidente do governo regional. “Não há danos pessoais a lamentar em todos estes dias”, acrescentou Miguel Albuquerque.

No total, 100 operacionais combatem os incêndios, com apoio de 34 veículos e o único meio aéreo disponível na região autónoma.

De acordo com a Proteção Civil da Madeira, desde 4 de outubro houve vários focos de incêndio nos concelhos da Ribeira Brava, Ponta do Sol, Câmara de Lobos e Calheta, todos localizados na zona oeste da ilha, e desde quinta-feira também no município do Porto Moniz, na costa norte.

O arquipélago está sob aviso meteorológico laranja desde a semana passada devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, que diariamente ultrapassa os 30 graus. A situação vai prolongar-se até às 23h00 de domingo.