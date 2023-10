Israel prolonga prazo para população do norte de Gaza ir para Sul

O exército israelita informou este sábado que a população do norte da Faixa de Gaza tem até às 16h00 locais (14h:00 em Lisboa) para se deslocar para sul do enclave ao longo de uma série de estradas específicas, garantindo que essas vias não serão bombardeadas até ao final do prazo.

A informação surge horas depois de Israel ter dado um prazo de 24 horas aos 1,1 milhões de pessoas que vivem no norte de Gaza, na madrugada de sexta-feira, antecipando uma intensificação dos ataques ao enclave palestiniano.

De acordo com a informação militar isarelita, os residentes poderão viajar ao longo da estrada central de Saladino e da rota que liga as avenidas costeiras de Daldul e Al Sana’a “sem qualquer perigo” para Khan Younis, a principal cidade no sul do território. “Se estão interessados na vossa própria segurança e na dos vossos entes queridos, dirijam-se para sul, de acordo com as instruções”, alertou Israel.

Israel argumenta que se trata de uma medida de proteção dos civis, utilizados como escudos humanos pelo Hamas. “Os líderes do Hamas estão a tomar conta de si próprios e a proteger-se dos ataques na região”. Na sexta-feira, o exército efetuou incursões temporárias em Gaza para combater os militantes e para procurar vestígios de cerca de 150 pessoas – incluindo homens, mulheres e crianças – raptadas no durante o ataque do movimento terrorista Hamas ao sul de Israel, a 7 de outubro. Ao apelar à retirada, os militares israelitas tencionam ainda atacar os esconderijos subterrâneos do Hamas nos arredores da cidade de Gaza.

O Hamas, considerado um movimento terrorista pela União Europeia (UE) e pelos EUA, e que governa em Gaza desde 2007, pediu à população para ignorar a ordem de retirada.