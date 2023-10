HAUSER na Altice Arena. Uma noite com o Rebel with a Cello

Começou o concerto com 'Now We Are Free', passou para 'Godfather', tocou 'Phantom Of The Opera' e só depois parou para dizer "Olá, Lisboa! Obrigado, Portugal!". Foram assim os primeiros momentos da estreia de Stjepan Hauser, que nasceu a 15 de junho de 1986, em Pula, na Croácia, em Portugal. O artista que começou a tocar violoncelo numa tenra idade mostrou um talento musical excecional, tendo estudado na prestigiada Royal Academy of Music em Londres e mais tarde no Royal Northern College of Music.

Stjepan Hauser ganhou reconhecimento internacional como metade do duo musical 2Cellos, juntamente com o seu parceiro musical Luka Šulić. O 2Cellos é conhecido pelo seu estilo único e cativante, que mescla música clássica e pop. Eles ganharam fama por meio de vídeos no YouTube em que faziam versões de músicas populares e lançaram vários álbuns. Hauser e Šulić apresentaram-se com artistas reconhecidos e em locais de prestígio em redor do mundo. Eles tocaram com Elton John, atuaram no Royal Variety Performance diante da família real britânica e apareceram em vários programas de televisão e concertos.

O público já estava ao rubro quando Hauser tocou 'My Heart Will Go On', a célebre música de Céline Dion que serviu de banda sonora do famoso filme 'Titanic'. De seguida, veio 'Caruso' e 'Hallelujah' (celebrizada por Leonard Cohen), cujo refrão foi cantado a plenos pulmões pela audiência. "Bem, vou-me embora, vocês ficam a cantar", brincou Hauser, que seguiu a sua carreira a solo, lançando o seu álbum 'Hauser Classic', sendo conhecido pelas suas performances apaixonadas e carregadas de emoção no violoncelo. Possui a habilidade de mesclar a técnica clássica com a música contemporânea, tornando a sua música acessível a um amplo público.

O talento e a inovação de Stjepan Hauser tornaram-no numa figura respeitada no mundo da música clássica e crossover. Ele inspirou muitos jovens violoncelistas a explorar novas possibilidades com o instrumento e prova disso foi a forma como Hauser tocou determinados temas ontem na maior sala de espectáculos do país, como 'Let's Get Loud' (Jennifer Lopez), 'Livin' la Vida Loca' (Ricky Martin), 'Despacito' (Luis Fonsi ft. Daddy Yankee) ou 'Volare/Bamboleo' (Gipsy Kings), chegando a miúdos e graúdos.

"Querem mais?", perguntou e os portugueses gritaram, recebendo como bónus de encore 'Bella Ciao' e um medley latino.

Hauser continua agora a sua tour europeia. Atua, no próximo domingo, em Dijon, em França.