SEF detém homem procurado pela Interpol em Almada

Foi detido, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), um homem procurado pela Interpol pela prática do crime de violação de menores no Brasil, em 2008. A detenção aconteceu esta quinta-feira na Charneca da Caparica, em Almada.

O SEF adianta, em comunicado, que o homem de 41 anos foi “referenciado pela Interpol (organização internacional de polícia criminal) em 10 de outubro de 2023 como ‘indivíduo suscetível de cometer crimes sexuais contra menores’, sendo procurado pela violação dos filhos, que tinham 5 e 7 anos quando ocorreram os crimes”.

O individuo ficou em prisão preventiva enquanto aguarda extradição

A detenção teve lugar na Charneca da Caparica, em Almada, no distrito de Setúbal, onde o homem já residia há quatro anos "depois de ter fugido do Brasil na sequência da denúncia da anterior esposa sobre as violações que ocorreram em 2008".