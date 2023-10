SEF cede 364 inspetores à PSP e 80 à GNR

SEF vai ceder 444 inspetores a outras autoridades, 364 à PSP e 80 à GNR.

Será um período de dois anos de serviço, findo o qual regressarão para a Polícia Judiciária, que no total irá receber, com a extinção do SEF, 863 inspetores.

A reafetação dos elementos do SEF, cujos primeiros contornos foram conhecidos em meados de setembro, será concluída com a integração de 550 agentes na futura Agência para a Integração, Migrações e Asilo, e 75 no Instituto de Registos e Notariado.

Um total de 553 ficarão, por fim, em regime de mobilidade.