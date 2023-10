Devido aos fogos na Madeira, cinquenta e sete pessoas tiveram que receber assistência médica

Até as 11h00, desta sexta-feira, cinquenta e sete pessoas receberam assistência medida devido aos fogos ativos nos concelhos da Calheta e Porto Moniz, na madeira.

A informação foi avançada pelo secretário da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos numa conferência de imprensa, no Funchal. O responsável adiantou ainda que estão 127 operacionais no terreno a combater três fogos ativos nos municípios de Câmara de Lobos, Calheta (zona oeste) e Porto Moniz (costa norte).

De momento, 400 pessoas estão sem eletricidade nas residências e 33 estão deslocadas por motivos de segurança.

Das 57 pessoas que receberam assistência média, quatro tiveram de ser transferidas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, incluindo um bombeiro por inalação de fumo durante o combate às chamas.

Foi na freguesia dos Prazeres, concelho da Calheta, que deflagrou o fogo, na quarta-feira, pelas 18h00, tendo alastrado durante a noite à freguesia contígua da Fajã da ovelha. Na tarde de quinta-feira, o fogo chegou às freguesias da Ponta do Pargo (ainda no concelho da Calheta), das Achadas da Cruz e do Porto Moniz, ambas já no município de Porto Moniz.

Mais tarde, na quinta-feira, foi também sinalizado um incêndio na freguesia da Quinta Grande, no concelho de Câmara de Lobos, que permanece ativo. Nesse dia, ocorreu ainda um incêndio no Curral das Freiras, no mesmo concelho de Câmara de Lobos, que foi dominado.