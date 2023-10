Israel lançou cerca de seis mil bombas em Gaza desde sábado

Entre 7 e 12 de outubro, Israel terá lançado cerca de seis mil bombas na Faixa de Gaza. O número é equivalente ao total de ataques que as forças israelitas levaram a cabo entre 7 de julho e 26 de agosto de 2014.

Em comunicado, citado pela imprensa internacional, a Força Aérea Israelita (IAF) informa que “os ataques aéreos mataram centenas de terroristas e atacaram mais de 3.600 alvos”.

O conflito israelo-palestiniano não começou no sábado passado: os números do Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU (OCHA) dão conta de que no ano de 2014 morreram, em 50 dias, 2.251 palestinianos em Gaza.

Desde o ataque do Hamas, e segundo a contagem do Ministério da Saúde palestiniano, pelo menos 1.799 pessoas foram mortas no mesmo sítio.