Homem ataca escola em França e mata professor

Um professor morreu, esta sexta-feira, numa escola secundária em Arras, em França, ao ser esfaqueado por um homem que entrou armado no estabelcimento de ensino. Outras duas pessoas ficaram gravemente feridas.

De acordo com a imprensa francesa, o atacante, de cerca de 20 anos, é de origem chechena e terá gritado “Allahu Akbar” (Deus é grande) durante o ataque. O ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, através do X (ex-Twitter), informou que já foi detido.

O irmão do agressor também terá sido detido, junto a uma outra escola, mas não tinha consigo nenhuma arma.

Apesar de nenhum aluno ter ficado ferido, estes encontram-se confinados dentro da escola por ainda haver “dúvidas sobre a presença de possíveis cúmplices”, disse Christophe Coulon, vice-presidente da região de Hauts-de-France, aos jornalistas.

A Procuradoria Nacional Antiterrorismo já está a investigar o caso.