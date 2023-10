Proveitos da atividade turística chegam ao valor mensal mais elevado de sempre

O setor do alojamento turístico registou 3,5 milhões de hóspedes (+4,8%) e 10,1 milhões de dormidas (+1,4%) em agosto deste ano, tendo gerado 878,3 milhões de euros de proveitos totais (+10,4%) e 709,8 milhões de euros de proveitos de aposento (+11,1%), revelou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Comparando estes valores com agosto de 2019, registaram-se “aumentos mais expressivos”, 37,6% nos proveitos totais e 39,6% nos relativos a aposento, “refletindo também os aumentos dos preços dos serviços prestados”.

O gabinete de estatística detalha que o rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) situou-se em 108,8 euros (+6,8%) e o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 147,8 euros (+8,7%), “ambos registando novos máximos históricos em todas as regiões”.

Face a agosto de 2019, registaram-se aumentos de 28,9% e 27,2%, pela mesma ordem. O ADR atingiu o valor mais elevado no Algarve (194,2 euros), seguindo-se a AM Lisboa (157,4 euros) e o Alentejo (151,8 euros).

Comparando ainda com o mesmo período de 2019, e entre os 3 municípios com maior representatividade no total de dormidas, Lisboa (quota de 14,9%) teve um acréscimo de 4,3%, Albufeira (quota de 11,9%) continuou aquém dos níveis registados em 2019 (-12,3%) e o Porto (quota de 6,5%) registou um crescimento de 29,1%.

De janeiro a agosto, as dormidas cresceram 12% (+2,4% nos residentes e +16,9% nos não residentes), a que corresponderam aumentos de 22,3% nos proveitos totais e 23,5% nos relativos a aposento (+38,5% e +41,3%, respetivamente, comparando com o mesmo período de 2019).