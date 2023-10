Von der Leyen e Metsola chegaram a Israel

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, e a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, chegaram, esta sexta-feira, a Israel.

“De volta a Israel. Estamos aqui com uma mensagem de solidariedade após o pior ataque terrorista que #Israel sofreu em gerações. O terror não prevalecerá. A nossa reação é importante”, diz Metsola, através do X, antigo Twitter.

“Podemos – devemos – deter o Hamas. E fazer o que pudermos para mitigar as consequências humanitárias”, acrescentou.

