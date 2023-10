Ativistas do Climáximo param trânsito durante 45 minutos em Lisboa

Um grupo de manifestantes bloqueou, na quinta-feira, o trânsito durante 45 minutos na Praça José Fontana, em Lisboa.

Alguns ativistas distribuíram panfletos com a mensagem: “Olá, precisamos de falar, agora”, enquanto outros três estavam sentados na estrada com uma faixa onde se lia “a crise climática é genocídio”.

“É necessário acordar todas as pessoas, é necessário quebrar a falsa sensação de paz e enfrentar a realidade. Não podemos continuar a ignorar as mortes, despejos e destruição causados pela crise climática. Isto é sobre ti”, afirmou um porta-voz citado no comunicado da Climáximo, acrescentando que os governos e as empresas ” são os culpados da crise atual” e da “expansão da aviação, de criação de novos gasodutos e de continuação de utilização do gás fóssil para produção de eletricidade”.

“Nenhuma de nós escolheu isto. Contudo, neste momento, escolhemos como queremos agir. É nossa responsabilidade sermos honestas connosco próprias e pará-los”, diz ainda a mesma publicação.