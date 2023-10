Exército israelita apela à retirada "de todos os civis da cidade de Gaza"

As forças de Defesa de Israel (IDF) deixaram, esta sexta-feira, um ultimato à população de Gaza para que deixem a região.

"As IDF apelam à retirada de todos os civis da cidade de Gaza das suas casas para sul, para sua própria segurança e proteção, e à sua deslocação para a zona a sul do Wadi Gaza", pode ler-se na nota publicada no X, alegando que terroristas do grupo Hamas encontra-se infiltrados em túneis debaixo de casas e edifícios "cheios de civis inocentes".

"Só poderá regressar à cidade de Gaza quando for feito outro anúncio que o permita. Não se aproxime da zona da barreira de segurança com o Estado de Israel", diz ainda a nota.

O grupo terrorista já reagiu ao aviso da IDF, rejeitando o ultimato.

“O nosso povo palestiniano rejeita a ameaça dos dirigentes da ocupação [israelita] e os seus apelos para que abandonem as suas casas e fujam para o sul ou para o Egito”, disse o Hamas num comunicado citado pela agência francesa AFP.