Montenegro bate Pedro Nuno

Ambos anseiam por ser candidatos a primeiro-ministro nas legislativas de 2026. E na passada segunda-feira à noite defrontaram-se numa primeira batalha: Pedro Nuno Santos estreou o seu novo espaço de comentário na SIC Notícias e Luís Montenegro deu uma entrevista na TVI/CNN Portugal. Na disputa pelas audiências, o líder social-democrata assumiu de forma inequívoca a dianteira.

Segundo os dados divulgados pela CAEM/GfK, durante o período em que as duas emissões coincidiram, a entrevista a Luís Montenegro foi acompanhada na CNN Portugal por uma média de 154 mil espetadores, enquanto o comentário de Pedro Nuno Santos na SIC Notícias foi seguido por uma média de 87 mil espectadores.

Já a primeira parte da entrevista, transmitida na TVI entre as 21h e as 21h40, foi acompanhada por cerca de 700 mil espectadores, alcance que não pode ser comparado com o de Pedro Nuno Santos, uma vez que o comentário do socialista só arrancou às 22h e não foi em canal generalista.