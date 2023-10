Barcelona multiplica por dez o salário do português João Félix

O Barcelona multiplicou, por dez, o salário do internacional português, João Félix, avançou o jornal As, esta quinta-feira.

Até então, o avançado recebia 400 mil euros, mas agora vai passar a auferir, mensalmente, quatro milhões brutos. O jornal As assegura ainda que as melhorias das condições salariais de João Félix não têm impacto negativo nas contas do ‘fair-play’ financeiro do clube da Catalunha.

Mesmo com este aumento, o internacional português continua a receber menos do que recebia no Atlético de Madrid, onde auferia mensalmente oito milhões, e permanece com um dos ordenados mais baixos do plantel do clube catalão.

Esta temporada, João Félix soma três golos e outras tantas assistências, num total de oito partidas realizadas.

