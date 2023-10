Uma colisão na A5, junto ao Estádio Nacional, sentido Cascais-Lisboa, está a condicionar o trânsito em ambos os sentidos.

No sentido Cascais-Lisboa a fila começa em São Domingos de Rana e no contrário no viaduto Duarte Pacheco, segundo o Correio da Manhã.

O alerta foi às 17h23 e foram mobilizados 10 operacionais.