Foi aprovado pelo Governo plano de ação da estratégia de combate à pobreza até 2025

O Conselho de Ministros aprovou, esta quinta-feira, o plano de ação para o período 2022-2025 no âmbito da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza onde identifica mais de 270 atividades para reduzir as desigualdades e situações de exclusão social.

Tendo em conta o comunicado divulgado, o plano de ação é “um instrumento de planeamento fundamental” e fixa seis eixos de atuação e 14 objetivos estratégicos.

As principais metas da estratégia nacional contra a pobreza passam pela redução da pobreza nas crianças e nos jovens, além das suas famílias; a promoção da integração plena dos jovens adultos, diminuindo os riscos de pobreza; o fomento do emprego e da qualificação; o reforço de políticas de inclusão social e de proteção de pessoas mais desfavorecidas; a garantia de coesão territorial e desenvolvimento local; e a elevação do combate à pobreza como desígnio do país.

A elaboração do plano de ação até ao ano de 2025 contou com a participação de várias áreas do Governo e de entidades públicas, sendo que também foram ouvidos membros da comissão técnica responsável pela estratégia nacional de combate à pobreza e instituições da sociedade civil.