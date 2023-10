Kiev teme que a ajuda militar diminua devido ao conflito israelo-palestiniano

Em declarações ao jornal ucraniano, Ukrainska Pravda, o chefe dos serviços de informação militar ucranianos (GUR), Kiril Budanov, admitiu, esta quinta-feira, que o envio de material militar para a Ucrânia poderá diminuir se a guerra com Israel contra o Hamas se prolongar.

O responsável pelo GUR defendeu que “se a situação se prolongar, é claro que haverá alguns problemas devido ao facto de não ser só a Ucrânia a necessitar de fornecimento de armas e munições”.

Além do mais, Budanov acrescentou que, na eventualidade de a situação se prolongar, “tudo dependerá de nós, do quão bem nos transmitirmos, mostrarmos e explicarmos as nossas necessidades”, contudo, o responsável não prevê que a Ucrânia tenha problemas com ajuda militar que recebe do estrangeiro até meados do próximo ano.

Os ucranianos temem também que o envio de assistência militar por parte dos Estados Unidos possa vir a ser interrompida no caso de uma vitória do ex-chefe de Estado republicano Donald Trump nas eleições presidenciais norte-americanas de 2024. Círculos republicanos leais a Trump são contrários à continuidade do envio de ajuda militar para a Ucrânia.

Trump é, segundo as sondagens, o político republicano mais bem posicionado para concorrer por esse partido nas eleições de 2024 nos Estados Unidos.