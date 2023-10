Wakeboard mostrou a sua dinâmica

O Campeonato Nacional de Wakeboard, Wakeskate e, em estreia absoluta, de Wakesurf teve uma espetacular jornada na praia fluvial do Trízio, na Barragem de Castelo de Bode.

Foi o retomar da dinâmica que tinha sido perdida durante a pandemia, e a possibilidade de mostrar a vitalidade de um conjunto de modalidades náuticas que apresentam um elevado grau técnico. No evento organizado pela Nautique Portugal, sob a égide da Federação Portuguesa de Motonáutica, estiveram presentes os melhores praticantes nacionais, num total de 64 atletas.

A competição seguiu os regulamentos da International Waterski & Wakeboard Federation e consagrou os campeões nacionais de vários escalões. Houve espaço para todos, a começar por aqueles que estão a dar os primeiros passos (Promoção), passando pelos atletas mais competitivos (Open), sem esquecer as camadas jovens e os veteranos (Masters).

Do ponto de vista desportivo, destaque para os títulos conquistados por Alice Faustino e Bernardo Branco, os novos campeões nacionais de Wakeboard Open. Com apenas 14 anos, Alice surpreendeu a concorrência “acabo de chegar do Campeonato do Mundo e acho que esse facto me deu a confiança e motivação para vencer”, disse. Para Bernardo Branco, de 28 anos, “este foi mais um título para somar a tantos outros, mas saio daqui feliz por ver que a modalidade se está a renovar com novos talentos que prometem dar muito a Portugal”, salientou.