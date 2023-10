Saúde. Costa vai reunir com ministro da Saúde e diretor executivo do SNS na sexta-feira

O primeiro-ministro vai reunir-se na sexta-feira com o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), Fernando Araújo, e com o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, no Porto, para discutir crise no setor.

O encontro com a equipa da direção executiva do SNS deverá realizar-se no Hospital de São João, e terá como temas centrais as Unidades Locais de Saúde (ULS), as Unidades de Saúde Familiares (USF) e os serviços de urgência.

O primeiro-ministro e o ministro das Finanças têm sido confrontados pelos deputados da própria bancada socialista sobre as consequências para o SNS caso os médicos se mantenham irredutíveis na sua posição de não fazer horas extraordinárias, além das obrigatórias.

António Costa, perante a preocupação levantada, terá feito questão de lembrar que os seus Governos aumentaram as verbas para a saúde na ordem dos 70% e destacou o reforço previsto no OE2024.

Para o líder do Executivo, a crise que o setor da saúde atravessa atualmente não é de ordem financeira.