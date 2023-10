Rock in Rio Lisboa 2024 vai ser no Parque Tejo que acolheu a JMJ

O próximo festival Rock in Rio Lisboa, em junho de 2024, vai trocar o Parque da Bela Vista pelo Parque Tejo, espaço que recebeu este ano a Jornada Mundial da Juventude, anunciou esta quinta-feira a organização.

A 10.ª edição do Rock in Rio Lisboa, que assinala os 20 anos da presença do festival em Portugal, está marcada para os dias 15, 16, 22 e 23 de junho de 2024.

O primeiro Rock in Rio em Lisboa realizou-se em 2004 no Parque da Bela Vista, que desde então de dois em dois anos, à exceção de 2020 devido à pandemia de covid-19, é palco da ‘Cidade do Rock’.

As datas para a edição de 2024 foram anunciadas em junho passado, quando se falou no regresso ao lugar de sempre, mas hoje em conferência de imprensa foi anunciada a novidade da mudança do espaço do festival.