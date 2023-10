Incidente com passageiro deixa comboio parado na ponte 25 de Abril

Um “incidente com passageiro” está, na manhã desta quinta-feira, a provocar “atrasos significativos” na circulação de comboios na Ponte 25 de Abril.

“Informa-se que por motivo de incidente com passageiro o comboio com partida de Coina às 07h13 está retido no Alvito”, afirma a Fertagus, através do Facebook, acrescentando que a circulação “está a ser feita com atrasos significativos. Agradecemos a sua compreensão”.

O incidente ocorreu junto à estação do Alvito no sentido Sul/Norte.

O comboio ficou parado à saída da Ponte 25 de Abril pelas 7h40.