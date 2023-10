Chuva regressa nos próximos dias

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou, para esta quinta-feira, doze concelhos em perigo máximo de incêndio rural.

São eles os concelhos de Portalegre, Marvão, Castelo de Vide (Portalegre), Porto de Mós, Batalha, Marinha Grande, Alvaiázere, Figueiró dos Vinhos (Leiria), Penela, Pampilhosa da Serra (Coimbra), Mangualde (Viseu) e Fornos de Algodres (Guarda).

Os termómetros irão oscilar entre os 12 graus Celsius (em Bragança) e os 34 (em Leiria e Santarém). O tempo seco, de acordo com o IPMA está a chegar ao fim: na sexta-feira, a chuva regressa.

Para hoje, no continente, o céu estará pouco nublado ou limpo, acompanhado de vento moderado a forte nas terras altas do Norte e Centro a partir da tarde e pequena subida da temperatura máxima no litoral oeste.