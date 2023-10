Centros comerciais asseguram perto de meio milhão de empregos em Portugal

De acordo com um estudo publicado pela Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC), o setor é responsável por cerca de meio milhão de empregos em Portugal e, em 2002, registou um volume de negócios de 9.770 milhões de euros.

O estudo foi apresentado durante o congresso anual da APCC, que este ano recai sobre o tema "NextGen Retail Ecosystem2”.

Em Portugal existem um total de 173 conjuntos comerciais, responsáveis por cerca de 123.000 postos de trabalho diretos e 370.000 empregos indiretos, contribuindo com 6,4% da receita do IVA.

No ano passado, os centros comerciais registaram um volume de negócios de 9.770 milhões de euros, um crescimento de 8,4% em relação a 2019, o ano pré-pandemia em que o setor registou o último recorde.

De acordo com a APCC, as visitas nos centros comercias estão “em crescimento”, sendo que, o ano de 2023 deverá apresentar "números semelhantes a 2019, ano em que as visitas atingiram valores recorde", na ordem dos 475 milhões de pessoas”.

Embora as previsões apontem para que Portugal seja o quarto país da União Europeia com maior crescimento do peso do 'e-commerce' (comércio eletrónico) até 2025, as lojas físicas continuam, segundo o estudo, a ter "um papel fundamental na jornada do consumidor".

No que toca à ao primeiro trimestre de 2023, dados da Reduni Insight apontam que a faturação com cartão nas lojas dos centros comerciais cresceu em quase 11% face ao mesmo período de 2022, que foi um ano recorde. Além do mais, cerca de um terço das compras (39%) realizadas com cartões nas lojas dos centros comercias foram feitas ao fim de semana e outro tanto no período pós-laboral durante a semana.

As vendas das lojas dos centros comerciais a turistas representam já 11% da faturação.

No domínio da sustentabilidade, o trabalho refere que 85,5% dos operadores têm boas práticas de gestão, de acordo com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, sendo que 57,1% já produzem energia fotovoltaica ou estão a desenvolver projetos na área.

A taxa média de reciclagem na indústria ascende a 52,8%, tendo metade dos centros comerciais certificado BREEAM, LEED ou WELL.