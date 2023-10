Netanyahu e Gantz acordam governo de unidade de emergência

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, e Benny Gantz, líder da oposição, concordaram, esta quarta-feira, em formar um governo de unidade nacional de emergência e um gabinete de guerra, de acordo com uma declaração oficial conjunta.

Gantz, que é antigo ministro da Defesa e chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, divulgou uma declaração conjunta com Netanyahu, onde garante que os dois vão formar um “gabinete de gestão de guerra” com cinco membros.

Além de fazerem parte dele o primeiro-ministro israelita e o líder da oposição, estarão também no gabinete o atual ministro da Defesa, Yoav Gallant e dois altos funcionários que irão funcionar como membros “observadores”.

Segundo o acordo, o Governo não aprovará qualquer legislação ou decisão que não esteja relacionada com a guerra, enquanto os combates continuarem.

Por esclarecer ficou que papel caberá desempenhar aos atuais parceiros governamentais de Netanyahu, um conjunto de partidos de extrema-direita e ultraortodoxos.