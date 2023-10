Hamas nega ter matado crianças e decapitado civis e fala em "acusações fabricadas" por Israel

O Hamas negou, esta quarta-feira, ter "matado crianças” e “decapitado civis" durante o ataque de sábado a Israel.

A posição do grupo palestiniano surge na sequência de notícias que denunciavam um massacre, com dezenas de crianças decapitadas, no kibutz Kfar Aza.

O Hamas garantiu que são "acusações fabricadas" por soldados israelitas.

"Afirmamos firmemente a falsidade das acusações inventadas e propagadas por alguns meios de comunicação ocidentais que adotam a narrativa sionista, incluindo a alegação de matar crianças, decapitar e atacar civis", lê-se num comunicado

Segundo o Hamas, os combatentes apenas "atacaram o aparato militar e de segurança, que é um alvo legítimo".