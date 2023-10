Declaração de Lisboa defende planos para a saúde mental e ambientes amigos dos idosos

Dreamstime 11/10/2023 12:30

O evento que termina esta quarta-feira juntou mais de 120 peritos de 53 países e foi preparado em articulação com a Coordenação do Plano de Ação de Envelhecimento Ativo e Saudável do Ministério da Saúde e do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.