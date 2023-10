Bruxelas. Zelensky faz visita surpresa para participar em reunião da NATO

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez uma visita surpresa a Bruxelas, para participar na reunião de ministros da Defesa da NATO, esta quarta-feira.

“Vai ser um desafio perceber como é que vamos sobreviver este inverno”, admitiu Zelensky, acompanhado por Jens Stoltenberg, à chegada ao quartel-general da Aliança Atlântica,

Para o Presidente ucraniano, é necessário “discutir as prioridades” com os países da NATO para salvaguardar a população ucraniana: “Existem necessidades concretas e precisamos de responder a essas necessidades concretas em pontos concretos do nosso território.”

“Vocês têm esses ativos e nós podemos utilizá-los, podemos utilizar esse dinheiro para reconstruir a Ucrânia. Eles [as tropas russas] destroem, nós utilizamos esses ativos”, acrescentou, referindo-se aos ativos russos congelados.

Jens Stoltenberg disse que era “um prazer voltar a receber” Zelensky na NATO e garantiu que o apoio dos 31 Estados-membros da NATO à Ucrânia é inequívoco, mas que “é preciso melhorá-lo”.