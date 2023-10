China organizou para o Mundo os melhores Jogos Asiáticos de sempre

Conteúdo patrocinado pelo Centro de Programas de Línguas da Europa e América Latina da China

"Os Jogos Asiáticos de Hangzhou foram os melhores de sempre” – afirmou o Presidente em exercício do Conselho Olímpico da Ásia (COA), Raja Randhir Singh, no encerramento destes Jogos, no passado domingo (dia 8).

Ao longo de 16 dias, a China honrou o seu compromisso de apresentar ao mundo um evento desportivo com "características chinesas, estilo asiático e emoção". E o mundo também passou a conhecer melhor a China através deste evento desportivo de alto nível.

Cerca de 12 mil atletas de 45 países e regiões participaram nesta terceira edição dos Jogos organizada pela China (depois de Pequim, em 1990, e Guangzhou, em 2010).

Foi um recorde em número de atletas, mas também em número de provas e de modalidades.

Além disso, foram batidos 15 recordes mundiais, 37 recordes asiáticos e 170 de Jogos Asiáticos foram renovados. A delegação chinesa, com 201 medalhas de ouro, 111 de prata e 71 de bronze, teve o seu melhor resultado na história dos Jogos.

Estes resultados interpretaram de forma viva o espírito olímpico de "mais rápido, mais alto, mais forte – juntos". O mundo viu também a nova contribuição da China para o desenvolvimento do Movimento Olímpico na Ásia e a nível internacional.

O mais valioso foi que os atletas de diferentes nações, etnias e culturas fizeram profundas amizades nos Jogos Asiáticos de Hangzhou. Num mundo caracterizado pelas constantes mudanças, a paz e a união transmitidas pelos Jogos Asiáticos são mais preciosas do que nunca.

Outros aspecto que mereceu grande destaque na imprensa internacional, foi a tecnologia de ponta utilizada nestes Jogos, dentro e fora dos estádios. Desde cães robóticos que transportam equipamento desportivo até carros inteligentes sem condutor, a tocha digital que acendeu a pira dos Jogos e muitos outros aspectos que mereceram a classificação de “primeiros Jogos Asiáticos inteligentes”, e os mais digitais de sempre.

Tudo isto demonstrou os grandes avanços tecnológicos da China, que nestes Jogos pôs em prática o conceito "verde, inteligente, económico e civilizado". E, de facto, a proteção ecológica também foi garantida, desde a energia limpa à construção que economiza energia. Além disso, todas as instalações usadas nos Jogos Asiáticos vão agora ser abertas aos cidadãos ou servirão como centros desportivos para jovens.

Wei Jizhong, Vice-Presidente honorário do COA, comentou que o sucesso dos Jogos Asiáticos de Hangzhou estabeleceu um padrão básico para os futuros Jogos Asiáticos.

Segundo responsáveis chineses, “16 dias passaram depressa, mas o espírito dos Jogos Asiáticos permanece para o futuro. A paz, a união e a inclusão conseguidas neste evento desportivo, iluminarão toda a Ásia. E o mundo inteiro conhecerá e entenderá melhor a China”.