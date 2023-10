O que vai mudar no seu IRS? Veja as simulações

O ministro das Finanças, Fernando Medina, anunciou ontem, na apresentação da proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2024, que os limites dos escalões do IRS vão ser atualizados em 3% e que e as taxas dos primeiros cinco escalões vão baixar.

Feitas as contas, com base nesta atualização, o limite do primeiro escalão de rendimento coletável avança de 7.479 euros para 7.703 euros, com a taxa a recuar dos atuais 14,5% para 13,25%.

A redução do IRS tem um impacto orçamental de 1.327 milhões de euros, segundo a proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano.

As taxas baixam em todos os escalões até ao quinto escalão, o que leva a uma redução da taxa média para todos os escalões dada a progressividade do IRS.

A atualização dos limites em 3% é justificada com a taxa de inflação prevista para 2024 (2,9%).