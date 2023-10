Portugal vs Espanha. O fantasma histórico perpetua-se no tempo

Oficialmente, Portugal e Espanha têm um excelente relacionamento no plano político bilateral, marcado por um “diálogo estruturado que abrange um significativo número de áreas”. Hoje, a proximidade de posições e a colaboração entre os Governos e Administrações é muito “intensa” e abarca inúmeras áreas que vão desde o ambiente, aos transportes, à agricultura, ciência, educação, cultura, entre outras e também matérias mais ligadas à soberania do Estado. “Uma ampla convergência que resulta não somente da proximidade natural face às históricas relações de vizinhança, mas também do desenvolvimento coincidente dos processos de transição e consolidação democrática que transformaram ambos os países em democracias sólidas, bem como a adesão simultânea à Comunidade Económica Europeia, incrementando o dinamismo e profundidade das relações bilaterais”, lê-se no portal diplomático.

No entanto, nem sempre foi assim e muitos acreditam que ainda existe uma certa antipatia e desconfiança entre os dois países.

A animosidade face aos espanhóis existe, e é “historicamente explicável”, defende Aline Hall de Beuvink. “Apesar das ligações diplomáticas, políticas e dos melhores termos com a família real espanhola e com Espanha – não se esqueça que, por exemplo, a família real espanhola esteve exilada em Portugal e eles têm uma relação com Portugal muito amistosa -, a questão do povo é um bocadinho diferente”, afirma a investigadora e coordenadora da licenciatura em História na Universidade Autónoma de Lisboa. “Por isso é que temos ditados como: ‘Espanha, nem bom vento, nem bom casamento!’”, lembra. E até mesmo em alguma imprensa espanhola como o El País, ou o ABC – mais conotado com a monarquia -, se nota essa animosidade. “Nas peças que eles fizeram sobre o recente casamento da Infanta, notou-se uma certa animosidade. Como quem diz: ‘Não há Casa Real Portuguesa’. No fundo a tentar diminuir”, lamenta. Na sua opinião, trata-se de “vestígios do que aconteceu no passado”.

O que podemos destacar no histórico das relações? O primeiro grande drama, segundo Aline Hall de Beuvink, teve que ver com a nossa nacionalidade. A maneira como o país nasceu. “Portugal tem como feriado 5 de outubro por causa de 1910. Não foi por acaso que foi dado o golpe de Estado nesse dia… É a data da Convenção de Zamora. Foi um tratado falado, numa reunião entre D. Afonso Henriques e o seu primo, onde combinaram que esse seria reconhecido como Rei de Portugal. Quase a chamada Reconquista Cristã. Apesar de D. Afonso Henriques não ser português”, explica, lembrando que o pai do primeiro Rei de Portugal era D. Henrique de Borgonha, neto do rei Roberto II de França, e a mãe, D. Teresa, infanta de Leão, filha ilegítima do Rei Afonso VI de Leão e Castela, a quem Afonso VI doara o condado de Portucale pelo casamento. “O que convém reter é que já a nação portuguesa nasce de uma clivagem com um dos reinos mais importantes de Espanha. Ou seja, as coisas já começam mal”, aponta a professora. “Não esquecendo que D. Afonso IV de Portugal casa com Beatriz de Castela e vai ter uma importante participação na batalha do Salado para ajudar os nossos vizinhos a dominar os mouros. Portanto, em muitos momentos, os nossos reinos estiveram ligados e unidos contra o infiel. Mas, entre si, tiveram algumas dificuldades”, acrescenta.

O momento principal, frisa Aline Hall de Beuvink, vai ser de facto Aljubarrota – a crise de 1383-85 -, em que um dos bastardos de D. Pedro l, o mestre de Avis, D. João, vai conseguir assumir o trono português depois de vencer no campo de batalha. “Onde D. Nuno Álvares Pereira vai ter uma ação fundamental. Onde temos a questão da Padeira de Aljubarrota. Toda aquela parte em que não se sabe o que é história e o que é mito. Faz parte do imaginário cultural”, afirma. Isto é importante porquê? “Porque apesar de ser algo que aconteceu a 15 de agosto de 1385 – século XIV -, no EURO 2004, por exemplo, Portugal estava jogar contra Espanha numa eliminatória, nós ganhámos 1-0 e o locutor quando o Nuno Gomes marcou, gritou: ‘Nuno Gomes, o Padeiro de Aljubarrota!’”, reforçou a professora.

O momento seguinte é 1580, “quando nós perdemos a nossa Independência”. “Supostamente éramos autónomos na medida em que havia um acordo em que Filipe ll de Espanha e l de Portugal, respeitaria a nossa independência. Na realidade isso não aconteceu totalmente”, esclarece. “Os portugueses tinham aquela ligação saudosista, um pouco mítica com a figura de D. Sebastião – aliás o mito sebastianista nasce nessa altura. Ainda hoje parece que aguardamos um messias. Há de certa forma o alimentar de um mito sebastiânico na nossa cultura que se prende com a perda da independência no reino”, evidencia. “Acaba por ser um reino conjunto e que vai ter consequências nos nossos contactos exteriores do Brasil, Índia, etc. Aquilo que chamamos as nossas colónias, no nosso espaço ultramarino”, acrescenta. Segundo a investigadora, basta pensarmos nos três Filipes – esses 60 anos de domínio filipino – , para percebermos o parti pris. “Nós normalmente, desde D. Afonso Henriques a D. Sebastião, dizemos sempre “D.”, mas quando falamos desses Filipes é apenas com o nome e sem o “D.”. Só isso já denota uma certa animosidade da nossa parte. São pequenas coisas”, sublinha.

Por fim, a professora, destaca 1640. “1º de Dezembro que ainda hoje é feriado porque é a data da recuperação da Independência. Inicia-se aí a Dinastia de Bragança”, lembra.

“Foi uma relação complicada com Espanha entre 1640 e 1728-29. No entanto, há uma espécie de selar da paz, quando D. João V, numa política chamada ‘troca das princesas’, manda para Espanha a sua filha D. Maria Bárbara e vem para Portugal a Infanta D. Maria Ana Vitória, para casar com D. José”, afirma.

Aline Hall de Beuvink sublinha ainda a questão de Olivença que ainda hoje suscita discussões acaloradas. “Na realidade, Olivença é nossa a nível de tratado. Mas também, acredito eu, para não ter problemas políticos, Portugal nunca fez força para oficializar administração portuguesa lá”, acrescenta.

Segundo a investigadora, há também muita gente que diz que politicamente Espanha não tem interesse em ter Portugal como uma província espanhola, mas tem interesse a nível económico. “Não domina pelas armas, dominará pela economia”, continua.

Portugal, por sua vez, “tentou sempre virar costas a Espanha e prosseguir pelo mar”, defende. “No entanto, agora temos uma quantidade de ligações, tecnológicas, culturais, industriais e económicas que se vão sobrepor a animosidades históricas. Mas o fantasma histórico fica sempre. Faz parte da nossa construção cultural e mental como portugueses, isolados nesta península”, remata a investigadora.

E é possível observá-lo nos diversos sites de opinião espalhados pela internet. “A antipatia existente na Península Ibérica é entre os castelhanos e as demais nacionalidades: portugueses, galegos, bascos, catalães, valencianos, baleares, etc. Ora, como de todas estas nações a única cuja independência perdurou – apesar dos mais denodados esforços castelhanos – foi a portuguesa. Aos castelhanos ficou-lhes sempre um ‘amargo de boca’ e, às nações subjugadas, inveja”, escreve Álvaro Pacheco da Silva, licenciado em História pela Faculdade De Letras Da Universidade Do Porto, no site QUORA, criado para o debate sobre os mais variados temas, com sede na Califórnia. Segundo Álvaro da Silva, quanto aos portugueses, “fica-lhes sempre um sentimento de acosso por parte de um vizinho gigantesco, sempre pronto a ‘engolir’ mais uma nação”. “Deve ser um sentimento semelhante àquele que os ucranianos nutrem pela Rússia, ou os georgianos, ou os azeris, ou os cazaques, ou os polacos”, remata o especialista.

Já Delfim Almeida, um outro usuário, também ele ex-estudante de História, acredita que a antipatia é “infinita”. “As rixas e os problemazitos continuam (…) Diz o ditado popular que ‘Cão que ladra não morde’, mas isto é uma grande treta, pois os espanhóis já nos morderam e bem! Na última mordidela levaram-nos um pedaço de território quatro vezes o tamanho de Lisboa; uma linda vila alentejana chamada Olivença. Por ela ainda hoje choramos e lambemos as feridas, mas não fazemos nada a respeito. Entretanto, os espanhóis continuam a rabunhar-nos os calcanhares quando lhes convém, tais ‘hermanos’ que são, querem eles lá saber de Portugal!”, continua, dando como exemplo a vontade de construção de uma mina de urânio a céu aberto perto de Salamanca. “Essa mina, a única na Europa a céu aberto, ameaça contaminar o rio Douro e a atmosfera do território português”, denuncia. Contudo, em 2021, Conselho de Segurança Nuclear (CSN) espanhol negou a autorização para a sua construção. “Processam-nos na ONU na tentativa de fisgar as Ilhas Selvagens, (Madeira) + o território marítimo que as rodeia, alegando estas serem só ‘pedras’. E os territórios deles lá por Marrocos são o quê? E Gibraltar, é o quê?”, interroga. Recorde-se que a polémica luso-espanhola sobre as ilhas Selvagens começou pelo envio por Espanha, a 5 de Julho de 2013, de uma declaração sobre as Selvagens à Divisão para os Assuntos do Oceano e da Lei do Mar, das Nações Unidas.

Além disso, segundo Delfim Almeida, os espanhóis “despejam resíduos nucleares em Almaraz, a 100 km da nossa fronteira”. “Foi preciso meter a coisa no Tribunal Europeu para eles fazerem algo, pois para variar ignoraram-nos. Com as costas a arder, declararam que fechariam a dita, mas acabaram por adiar a data e entretanto, nós aqui a mastigar enquanto seguramos a respiração”, alerta. O usuário acaba denunciando que estes “exigem pagamento aos barcos portugueses que navegam no Alqueva”: “Lagoa que nós construímos, com acesso à vila que eles nos roubaram! É preciso ter muita lata”, lamenta no seu texto. Em Janeiro de 2010, o Boletim Oficial do Estado (BOE) espanhol passou a proibir a navegação de barcos portugueses na parte da albufeira do Alqueva que as autoridades do país vizinho consideram parte integrante do reino de Espanha. A partir de então, as embarcações apanhadas a navegar, na área interditada, arriscam-se a ser sancionados com avultadas multas.

“Para os espanhóis, nós éramos os primos pobres afastados, que só se encontravam uma vez por ano, em reuniões familiares. Para nós, Espanha era o que nos separava da Europa desenvolvida”, responde por sua vez João Godinho, acrescentando que, nos últimos anos, através da conjugação de uma série de fatores, “os espanhóis ‘descobriram’ Portugal e adoraram”. “Nós, por outro lado, já não olhamos para Espanha como um apeadeiro entre Portugal e a Europa, vemos sim um país moderno e vibrante, mas ao mesmo tempo muito próximo de nós”, acredita.