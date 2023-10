Portugueses retirados de Israel por avião da Força Aérea estão numa base militar do Chipre

Parte dos portugueses que se encontravam em Israel não chegaram a território nacional, como estava previsto, hoje de manhã. A primeira leva de portugueses que foi retirada pela Força Aérea do aeroporto de Telavive, pelas 3h de Portugal, encontra-se, neste momento, a salvo, numa base aérea do Chipre onde pernoitou.

Apesar de a retirada dos portugueses ter estado prevista para as 22h30, horário daquele país no Médio Oriente, os militares portugueses só conseguiram retirá-los do aeroporto pelas 3h de Portugal.

A tropa não sairá do território enquanto não retirar todos os cidadãos portugueses que se encontram naquele país. No entanto, Telavive está sob forte bombardeamento do Hamas. O plano dos militares passa por mais duas operações de resgate assim que houver condições de segurança que permitam recolher os restantes portugueses.

Após missão cumprida, todos eles voltarão num avião da TAP que arrancará para aquele país assim que se souber o total de portugueses que regressam.

Este é o quarto dia da guerra entre Israel e o grupo Hamas. O governo israelita intensificou os ataques contra a Faixa de Gaza, realizando mais de 200 ataques durante a madrugada, de acordo com a IDF (Força de Defesa de Israel). Eles afirmam ter capturado e matado dois ministros do Hamas, Jawad Abu Shamala, ministro das Finanças, e Zakaria Abu Ma'amr, ministro das Relações Nacionais. Por sua vez, o grupo extremista ameaçou tomar medidas contra os civis sequestrados caso os ataques continuem.