Ricardo Horta dispensado da Seleção Nacional

Ricardo Horta foi dispensado, esta terça-feira, do estágio da Seleção Nacional que se prepara para a jornada dupla da fase de qualificação para o Euro2024, frente à Eslováquia e à Bósnia.

“O internacional português fez exame esta manhã o qual indicou não ser recuperável para participar em nenhum dos jogos da Seleção – sexta feira com a Eslováquia e segunda-feira com a Bósnia – pelo que foi dispensado”, lê-se no comunicado da Federação Portuguesa de Futebol.

Recorde-se que o jogador não esteve na partida do Sporting de Braga frente ao Rio Ave, no sábado, devido a uma lesão na coxa. Na segunda-feira, no primeiro treino da seleção, fez apenas trabalho de ginásio.

Dos 26 jogadores convocados, Roberto Martínez tem agora à disposição apenas 24, pois Raphäel Guerreiro também sofreu uma lesão em vésperas do estágio da equipa das quinas.