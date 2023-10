Sem consultar ninguém, comissário da UE suspendeu programas de apoio a palestinianos

Sem consultar a presidente da Comissão Europeia e os outros responsáveis europeus, Olivér Várhelyi, o comissário para a Política de Vizinhança, suspendeu os programas de apoio à população palestiniana.

“O anúncio foi feito sem consulta prévia de qualquer elemento do colégio”, disse, esta terça-feira, o porta-voz da Comissão Eric Mamer, em conferência de imprensa, em Bruxelas acrescentando que o anúncio feito por Olivér Várhelyi “foi imediatamente” discutido pelo colégio de comissários e foi no próprio dia revertido.

Não é esperado que Ursula von der Leyen aplique sanções ao comissário, uma vez que presidente da Comissão Europeia está “inteiramente focada” no conflito em Gaza.

“Não vamos proibir as pessoas de utilizar as redes sociais, mas queremos assegurar que a comunicação do colégio é coerente”, comentou.

Já sobre os apoios aos palestinianos, o porta-voz afirmou que “há um sentimento de que é necessário” fazer uma revisão dos programas de apoio e dos pagamentos à Autoridade Palestiniana.