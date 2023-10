Habitação: Governo estima gastar 200 milhões com bonificação

Este é o segundo Orçamento do Estado feito de raiz pela equipa de Fernando Medina.

A proposta do Orçamento do Estado para 2024 é discutida na generalidade nos dias 30 e 31 de outubro.

Já as discussões na especialidade - onde são debatidos e votados quer os artigos da proposta do OE2024, quer todas as propostas de alteração e aditamento entretanto entregues pelos partidos - vão decorrer de 23 a 29 de novembro, culminando com a votação final global do documento.