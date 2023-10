Zelensky desloca-se à Roménia para fortalecer relações

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, chegou, esta terça-feira, à Roménia para se reunir com o seu homólogo romeno, Klaus Iohannis. Esta visita acontece no seguimento de vários bombardeamentos russos contra portos do Danúbio, localizados na fronteira entre os dois países.

Numa publicação na rede social X (antigo Twitter) o Presidente ucraniano anuncia que chegou “a Bucareste, Roménia, para me encontrar com Klaus Iohannis e para fortalecer as nossas relações de boa vizinhança”, agradecendo ainda ao seu vizinho por todo o apoio contra Moscovo.

Na agenda da reunião está a situação de segurança no Mar Negro, sendo que se tem notado uma intensificação dos ataques russos, ao longo dos últimos meses, na região do Danúbio, muito perto da Roménia, membro da NATO.

Consta também da agenda a “expansão das ligações transfronteiriças e o desenvolvimento das relações económicas”, sublinhou a presidência romena num comunicado divulgado hoje.

A Roménia tornou-se num ponto essencial do transporte de mercadorias, em particular dos cerais exportados por Kiev, porque desde o início da ofensiva russa que a Ucrânia tem tido uma dificuldade de acesso ao Mar Negro.

No total, 60% das exportações ucranianas de cereais passam por este país e, ao contrário da Polónia, da Hungria e da Eslováquia, a Roménia não prorrogou, em setembro, o embargo à importação destes bens ucranianos, que tinha sido aprovado por Bruxelas na primavera como medida temporária.

Na sua mensagem, Volodymyr Zelensky elogiou a "solidariedade construtiva" de Bucareste, particularmente "no que diz respeito à segurança alimentar".

Depois do encontro com Klaus Iohannis, no Palácio Cotroceni, em Bucareste, marcada para as 12:00 locais (10:00 em Lisboa), o chefe de Estado ucraniano deverá dirigir-se ao parlamento, tendo depois uma reunião marcada com o primeiro-ministro, Marcel Ciolacu.