Número de deslocados chega quase aos 190 mil na Faixa de Gaza

Já são mais de 187 mil pessoas que se encontram deslocadas na Faixa de Gaza na sequência da guerra declarada por Israel ao grupo Hamas, em resposta ao ataque do grupo terrorista na madrugada de sábado.

As Nações Unidas, em 24 horas, registaram um aumento de 64 mil deslocados na região. Do total, cerca de 137 mil encontram-se abrigados em escolas administradas pela Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Próximo (UNRWA).

Apesar de estarem abrigados, as condições são muito precárias e a água potável é limitada, situação que fica ainda mais intensa depois de que Israel anunciou o bloqueio total da Faixa de Gaza, onde estão cerca de 2,3 milhões de pessoas.

A ONU já condenou o cerco, afirmando ser ilegal à luz do direito internacional e que coloca em risco as pessoas que lá vivem.