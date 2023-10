Bombeiros lamentam falta de resposta adequada às urgências

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) “lamenta profundamente” estar de fora “de uma adequada resposta” ao encerramento de urgências hospitalares.

“Os Corpos de Bombeiros têm vindo a ser confrontados com situações claras de alteração de critérios de gestão de transporte urgente, criando impactos negativos nas missões e no relacionamento com as suas comunidades”, diz a LBP, em comunicado enviado às redações, esta terça-feira.

A LBP volta a afirmar “que não aceitará que qualquer Corpo de Bombeiros ou equipa de emergência pré-hospitalar dos Bombeiros possa vir a ser responsabilizada por uma situação negativa que ocorra, tanto mais que não foram, até ao momento, tido em consideração as suas propostas como contributo para a minimização dos impactos que são do conhecimento publico”.

Recorde-se que o fim de semana ficou marcado por vários constrangimentos nos serviços de urgência nos hospitais espalhados pelo país. Foram afetados, pelo menos, nove hospitais das regiões norte e centro do país, devido à recusa dos médicos em fazer horas extra, situação que também poderá chegar aos hospitais de Lisboa nos próximos dias.