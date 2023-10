FMI corrige previsões otimistas do crescimento da economia portuguesa

O Fundo Monetário Internacional reviu em baixa as perspetivas de crescimento da economia portuguesa para este ano. Sublinhe-se que as projeções anteriores tinham sido classificadas como otimistas.

Segundo esta as novas previsões, o PIB português deverá crescer 2,3% em 2023 e 1,5% em 2024, em junho a mesma instituição tinha apontado um crescimento de 2,6% para este ano e 1,8% para o próximo.

As estimativas anteriores tiveram em conta um primeiro trimestre promissor, mas cujo crescimento no segundo trimestre, fruto do contexto internacional, abrandou e levando agora à revisão em baixa.

O Banco de Portugal também já tinha feito o mesmo, apontando uma nova estimativa de crescimento económico para 2,1% em 2023 e 1,5 para 2024.

Já as previsões do Governo só serão confirmadas esta terça-feira, com a entrega do Orçamento do Estado que traça um cenário macroeconómico para o próximo ano. No entanto, o Executivo, na semana passada, adiantou que contava com um crescimento entre 2,1% e 2,2% este ano e de 1,5% em 2024.