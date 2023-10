Na hora do adeus à Eurojust e ao Ministério Público português

O ódio e a abominação do outro não são compatíveis com a realização da Justiça.

Chegou, finalmente, o momento de me despedir da Eurojust e do Ministério Público.

Ter tido a oportunidade de conhecer, de discutir e analisar com os outros Membros Nacionais (MN) e Magistrados de Ligação dos mais variados países os complexos problemas jurídicos que, não raro, surgem no dia a dia da vida judiciária, ter aprendido a resolvê-los em conjunto e, assim, ter conseguido, mais fácil e rapidamente, realizar a missão que as autoridades do meu país me confiaram, foi a mais profícua experiência que me aconteceu em quarenta e seis anos de trabalho no Ministério Público português.

Os juízes e procuradores dos diferentes países da Europa (e não só) que integram ou cooperam com esta instituição europeia constituem, de facto, a verdadeira e mais visível face da Eurojust.

O seu abnegado, eficiente e imediato contributo para resolver as situações mais delicadas e urgentes da cooperação judiciária em matéria penal é, aliás, a maior justificação para a existência desta - agora assim denominada - agência europeia.

Com a idade – e na Eurojust envelheci uns anos – aprendi, assim, a dar mais importância às relações pessoais na resolução de problemas profissionais ou privados do que às, necessariamente, mais abstratas e burocráticas respostas oficiais das sempre distantes instituições nacionais ou internacionais.

Em alguns casos - e isso aplica-se, também, à Eurojust - a arquitetura orgânica de algumas dessas instituições, longe de facilitar a ultrapassagem dos problemas para que foram criadas, torna-os ainda de mais difícil resolução

No que à Eurojust respeita, o facto de os MN poderem conversar, cara a cara, e a cada momento do dia, permite ajudar a ultrapassar quase todos os obstáculos que um legislador, muitas vezes hesitante e, em outras, demasiado atreito a compromissos poucos eficientes, foi deixando pelo caminho.

A recordação que levarei da Eurojust consiste, verdadeiramente, na constante disponibilidade pessoal com que todos os MN, Magistrados de Ligação, Adjuntos e Assistentes dos Gabinetes Nacionais, juristas e os outros colaboradores da administração se procuram ajudar.

Isto, trate-se da resolução de questões jurídicas que quase todos os casos suscitam, ou da solução dos mais inabituais e extravagantes problemas pessoais dos que, provindos de vários países, trabalham ou visitam a Eurojust, para, por exemplo, participarem em reuniões de coordenação de investigações que decorrem, em simultâneo, em diferentes países.

A Eurojust, mais ainda do que a memória do bem concebido, equipado e confortável edifício com que o Estado neerlandês, generosamente, a presenteou, é, e será sempre, para mim, principalmente, a memória dos rostos atentos e amáveis de todos os que ali trabalham.

A certeza de que, conversando com os membros dos Gabinetes dos outros países, é possível obter respostas certas e rápidas para resolver as dificuldades dos casos mais complexos e urgentes contribuiu muito para a tranquilidade e a segurança necessárias para seguir em frente.

Os caminhos da realização da Justiça – designadamente quando é necessária a cooperação judiciária entre distintos países - são feitos, precisamente, deste tipo de sabedoria, serenidade e vontade de compreender e dialogar com o outro.

É também por isso que devemos olhar sempre para a Justiça como um instrumento de paz, e nunca como um instrumento de guerra.

O ódio e a abominação do outro e, portanto, uma atuação puramente unidirecional, não são, na realidadddde, compatíveis com a realização da Justiça.

Razão pela qual a Justiça deve ser feita por quem, constitucional ou legalmente, goza de verdadeira independência estatutária.

Única forma, aliás, de lhe permitir atuar com objetividade e imparcialidade na abordagem dos processos que lhe foram atribuídos, tanto na fase investigatória, como, depois, na fase de julgamento.

Não é por acaso que, neste aspeto bem, o atual Regulamento da Eurojust exige que os principais membros dos Gabinetes Nacionais – os MN e os Adjuntos – tenham de ser, hoje, necessariamente, autoridades judiciais e judiciárias nacionais.

Ora, de acordo com o direito europeu e a jurisprudência mais recente do TJUE, isso só pode, agora, significar autoridades independentes de qualquer forma de poder político nacional, europeu ou internacional.

Manter - e se possível reforçar - a independência dos MN, a autonomia organizativa dos Gabinetes Nacionais e a dos órgãos onde, como no Colégio dos MN, todos devem poder continuar a exprimir, livre, individual e coletivamente os seus pontos de vista é a única forma de obter, interna e externamente, uma imagem credível da instituição.

Só ela lhe assegurará, de resto, o indispensável respeito de todos os parceiros que, dentro e fora da Europa, têm manifestado a vontade de colaborar com a Eurojust.

É, por isso, que a intervenção da Eurojust deve reger-se, unicamente, por princípios de Direito consistentes e comuns, e - porque não dizê-lo francamente - também por sentimentos positivos e generosos, que orientem as partes envolvidas nos mesmos casos criminais na busca de soluções consensuais, razoáveis, mas sempre legais.

Cooperar, em matéria penal com as autoridades judiciárias de diferentes países implica, assim, procurar conhecer o outro, reconhecer e valorizar a história e cultura próprias das suas instituições judiciais e, bem assim, as suas metodologias jurídicas de trabalho.

Fazendo-o, consegue-se ultrapassar as barreiras reais ou aparentes, que uma leitura mais formalista das leis por vezes ergue ante os nossos olhos.

É por isso que - mesmo que não devidamente valorizadas e estatuídas no Regulamento, a organização e a competência dos Gabinetes Nacionais sediados na Eurojust - é, ainda hoje, nesses Gabinetes, que continua a assentar o verdadeiro trabalho de cooperação em matéria penal.

Pretender, numa perspetiva federalista e hierarquizante - não consentida, de resto, pelo Tratado de Lisboa - enfraquecer a ligação umbilical que liga os MN, os Gabinetes Nacionais e os magistrados nacionais que neles trabalham às autoridades judiciais e judiciárias nacionais, pode redundar numa diminuição da confiança destas na Eurojust.

Todavia, é nessa confiança institucional recíproca que assenta o princípio do reconhecimento mútuo que, hoje, orienta, e bem, a cooperação judiciária no seio da União Europeia.

É essa a confiança que as autoridades nacionais precisam de ter na Eurojust, e mais precisamente nos MN que ali as representam, para, por meio desta instituição, poderem comprometer-se na concretização dos acordos que facilitarão a cooperação judicial entre as diversas Justiças.

É por isso que não existem ferramentas de inteligência artificial, ou plataformas digitais, que possam substituir, radicalmente, os contactos pessoais no que diz respeito à cooperação judiciária em matéria penal.

A confiança é um sentimento que, queira-se ou não, não se presume facilmente, não podendo, ainda, transmitir-se por via digital.

Não é, aliás, por acaso que digo isto na véspera do final da minha comissão na Eurojust e já perto da minha aposentação como magistrado do Ministério Público português.

É que estas foram, na realidade, as mais importantes lições que aprendi na Eurojust e que, na hora de me retirar, sinto ter o dever de partilhar com todos.