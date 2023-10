Nu Disco, em busca da música feliz

O entretenimento noturno é desde há muitos anos considerado um escape para os problemas do dia a dia, como forma de expressão e de libertação da nossa mente. Quando se fala dos tempos áureos das discotecas e dos clubes, recuamos invariavelmente aos anos 70 e 80 e às grandes festas da música “disco”. A grande referência desses tempos mágicos em que as pessoas se arranjavam para sair à noite e se divertiam como se não houvesse amanhã, foi o Studio 54 em Nova Iorque, considerada a casa das casas, onde todos queriam entrar mas muito poucos tinham acesso. Um sítio que juntava as grandes figuras internacionais das mais diversas áreas junto ao comum dos mortais e onde a extravagância e a felicidade formavam um cocktail quase perfeito do que podia representar a energia que uma noite pode transmitir.

Esses tempos passaram, os géneros musicais foram sendo cada vez mais diversificados e a noite democratizou-se, aparecendo um espaço em cada esquina para os mais diversos públicos. Hoje em dia é difícil conseguir catalogar cada música tão largo é o espectro. Os espaços procuram seguir as tendências e as sonoridades procuradas variam muito conforme o público-alvo. Mas a música, as batidas e os compassos determinam muito do que é o espírito que passa a cada pessoa e por conseguinte influencia os comportamentos, as formas de estar e a disposição. Porque a mesma está diretamente ligada às nossas emoções, aos nossos sentimentos e sentidos. É ela que nos eleva ou nos deprime, que nos transcende ou nos afunda numa viagem melancólica.

Como tudo na vida é cíclico, também o som que se ouve vai e volta mediante as gerações e os momentos. Existe por isso uma tendência que se está a instalar novamente nas festas e que promete uma presença cada vez mais assídua nas pistas de dança. O Nu Disco ou (New Disco) não é mais do que uma nova roupagem do disco sound americano dos anos 70 ou da euro music dos anos 80. Considerado por muitos a música feliz, que transmite boas sensações e alegria, é cada vez mais habitual ouvirmos nas mais diversas festas, clássicos antigos ou grandes músicas pop e rock com as batidas e os sintetizadores em pano de fundo numa mescla orgânica e animada. Desde os Pink Floyd, Dire Straits ou Queen, são muitos os exemplos desta transformação a que vamos assistindo com um toque entre o clássico e a modernidade.

São sinais que refletem a intemporalidade de certas músicas com os tais toques modernos mas sem perder a classe do estilo antigo e que trazem às novas gerações a oportunidade de se ligarem a um som revival mas que continua bastante atual. Porque a noite deve representar isso mesmo, a felicidade, a liberdade e a igualidade que encaixam na perfeição com esta nova forma de estar e de ouvir.