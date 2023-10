A Reforma Eleitoral que não podemos esquecer

Como está escrito no Manifesto ‘Por uma Democracia de Qualidade’ tenho insistido em anteriores artigos sobre as enormes vantagens de termos círculos uninominais (em que é eleito o candidato mais votado por voto direto dos cidadãos), na eleição dos Deputados para a Assembleia da República. Trata-se de uma reforma indispensável para melhorarmos a qualidade da nossa Democracia, porque aproxima muito os eleitores dos deputados da Assembleia por si escolhidos, permite um escrutínio muito mais profundo às acções governativas e possibilita uma muito mais eficaz defesa dos interesses desses mesmos eleitores.

Também já chamei à atenção para o facto de em democracias muito mais avançadas do que a nossa, como por exemplo em França, Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra, só para citar alguns exemplos, este sistema é usado. Em Inglaterra, inclusive, onde todos os deputados são eleitos por voto directo, só estes podem ser nomeados para pastas governativas. Um sistema eleitoral com círculos uninominais permite ainda que os eleitores possam dialogar muito mais amiúde com o candidato eleito pelo seu círculo é com estes que os eleitores devem debater os graves problemas do país e da sua região e, através dele, influenciarem a resolução desses problemas. Trata-se de uma reforma indispensável, no meu ponto de vista, se quisermos continuar a viver em Democracia!

É a Sociedade Civil que tem de impor esta reforma aos líderes partidários hoje em funções, como abaixo descrevo com mais pormenor.

Portugal continua, infelizmente, a viver uma situação muito preocupante. Em termos económicos caminhamos para a cauda da Europa e a inversão desta trajectória tem de merecer a atenção, e o empenho de todos os portugueses. Temos de exigir que os nossos governantes interiorizem que cada euro a ser gasto tem de ser bem gasto. Por isso, nos artigos já antes publicados, desenvolvi com muito detalhe várias áreas que estão a contribuir para a degradação económica do nosso país. A consequência da forma como o país é gerido é terem sido forçados a sair 953.000 jovens portugueses muito bem preparados do nosso país na última década, responsabilidade que tem de ser endossada unicamente à nossa classe política governante e a quem nela vota. Desde que António Costa é primeiro-ministro saíram 469.000! É absolutamente inaceitável.

Pergunto hoje aos leitores como podemos continuar a pactuar com a existência de vergonhas que destroem a economia do país e tardam em ser debeladas? Vou hoje mencionar mais uma bem recente que veio afectar negativamente a nossa economia. São as importações de electricidade que em muitos dias chegam a ultrapassar os trinta por cento do consumo, quando temos uma capacidade produtiva instalada no país que é mais do dobro da ponta máxima do consumo! Em 2010 tínhamos saldos anuais exportadores de electricidade de 150 mihões de euros como é que agora podemos aceitar ter saldos anuais importadores de mais de 1.600 milhões de euros? Fechamos centrais a carvão para empobrecermos? E não estamos com um preço de electricidade barato! Pagamos assim as importações a preço elevado! Francamente!

Pergunto ainda se vamos continuar a aceitar metermos imenso do nosso dinheiro nas máquinas de marketing do partido ou partidos que nos governam, para que estes controlem o que se está a passar a justiça, e atribuam muitas vezes subsídios a quem neles vota, mesmo que a longo prazo esses eleitores venham a ser prejudicados porque a situação económica do país se degrada? É urgente que a Sociedade Civil olhe com muita atenção para situação do país e passe a votar massivamente fazendo as escolhas apropriadas, isto é, tomando em consideração na altura de votar o futuro desenvolvimento económico do país.

Portugal tornou-se infelizmente um país completamente desgovernado e insisto, mais uma vez, que este desgoverno tem origem no nosso nefasto Sistema Eleitoral para a Assembleia da República. É fundamental introduzirem-se, rapidamente, círculos uninominais para a eleição dos Deputados da Nação, algo que a Constituição já permite desde 1997. A nossa proposta é uma reforma da lei eleitoral estritamente fiel à Constituição.

O novo regime eleitoral proposto é uma transição do regime atual de representação proporcional com listas fechadas, para um sistema misto de representação proporcional personalizada, incluindo círculos uninominais. A proposta guarda do sistema proporcional as virtudes que em geral se lhe reconhecem (a justiça da representação proporcional); e reforma-o onde a decadência é há muito sentida (o alheamento da cidadania), introduzindo uma relação realmente estreita entre os cidadãos eleitores e os deputados eleitos. A reforma proposta é fiel à tripla representatividade democrática que consideramos imprescindível: equilibrada representação do território, justa representação das correntes políticas, efetiva representação dos cidadãos.

Volto a afirmar que a iniciativa da Sociedade Civil, com a imprescindível participação em força dos mais jovens, é absolutamente fundamental para o desenvolvimento do Projecto que descrevo e que é de enorme relevância cívica, política e económica e ainda absolutamente determinante para a Qualidade da nossa Democracia.

A APDQ-Associação Por Uma Democracia de Qualidade, em colaboração com a Sedes e sob a liderança de José Ribeiro e Castro, elaborou uma proposta de grande relevo de Reforma do Sistema Eleitoral, para uma Assembleia da República com 229 deputados, dos quais 105 são eleitos pelo mesmo número de círculos uninominais. Esta proposta pode ser consultada no link .

Quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas e ou debatidas através do email: porumademocraciadequalidade@gmail.com

Empresário e Gestor de Empresas

Subscritor do "Manifesto: Por uma Democracia de Qualidade"