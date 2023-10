A morte lenta da Saúde em Portugal

Nota prévia: Os Lobos do Rugby cobriram-se de glória no mundial e encheram de orgulho e emoção os portugueses. Deram tudo perante seleções de topo, eles que são amadores na maioria dos casos. Venceram mesmo as Fidji por um ponto num final de apoplexia. Pena a RTP não ter estado à altura na cobertura, praticamente limitada ao canal 2, logo cortada à faca no fim dos jogos e com falhas nos comentários, que não podem ser tão displicentes por manifesta falta de formação adequada.

1. Segundo António Costa, a Saúde vai ter um orçamento de 14 mil milhões de euros no ano que vem. É um número assustador a que se junta mais uma enorme quantidade de milhões que os portugueses suportam do seu bolso para se tratarem. Fazem-no diretamente pagando à ADSE, seguros privados, sistemas mutualistas, médicos particulares ou às farmácias. Com tamanho gasto do Estado e o sacrificado contributo dos que vão podendo, é indesmentível que a saúde em Portugal nunca esteve tão mal em 50 anos. Desde 1995, o PS só não governou seis anos e atualmente está no poder há oito, tendo tido três ministros, o que é uma prova cabal de incompetência da política do primeiro-ministro. Nesta altura, fala-se mais especialmente da rutura das urgências, por causa dos apelos dos seus chefes para que os doentes não recorram a elas sem indicação do chamado CODU. Mesmo que assim procedessem, o caos instalado é tal que é duvidoso que houvesse uma alteração substancial da situação. Tudo isto acontece porque os médicos se recusam a fazer mais de 150 horas extraordinárias por ano. Ou seja, nem sequer estão em greve. Todavia, a confusão instalada abrange, há muito, inúmeros serviços. Transborda mesmo para os hospitais privados que rebentam pelas costuras. O PS acha que fundou sozinho o SNS. É falso porque quem o pôs no terreno até foi o PSD. Os socialistas fizeram a lei porque Mário Soares assim quis através de António Arnaut. A querela é hoje inútil e estéril porque a realidade, como diz Costa, anda mais depressa do que as intenções. E é a realidade que manda dizer que o PS de hoje é indigno do seu passado. Está a matar a saúde em geral e o SNS em particular. Isto perante a passividade dos cidadãos, tirando aqueles que se aglomeram aos gritos e ameaças nos hospitais e centros de saúde quando um dos seus dá entrada, intimidando toda a gente. A verdade é que ninguém lhes nega atendimento e que o método resulta. Qualquer dia generaliza-se.

2. Exatamente cinquenta anos depois de terem sido surpreendidos por um ataque dos exércitos sírio e egípcio no feriado do Yom Kippur, os israelitas voltaram a falhar na sua defesa. No sábado, o Hamas atacou inesperadamente a partir de Gaza, bombardeando e lançando terroristas por terra e mar, causando centenas de mortos e fazendo reféns militares e civis. A resposta israelita está em curso. Como sempre é de extrema violência. Este conflito é conhecido como a guerra que nunca acaba. Vem de antes da própria fundação do estado hebraico, em 1948. O ataque partiu da Faixa de Gaza, onde se amontoam dois milhões de palestinianos que o Hamas controla e aterroriza. Trata-se de um grupo apoiado pelo regime extremista iraniano. Horas depois do ataque, noutra zona, o grupo Hezbollah extremista entrou em ação de ataque, tendo Israel reagido. Tudo isto acontece quando a Arábia Saudita se aproxima de um entendimento com Israel. Para os iranianos é imperioso evitar a aproximação entre os seus dois maiores inimigos. Seria mortal para os xiitas haver uma paz segura entre judeus e a mais rica nação sunita. É evidente que há muitas razões que justificam o ataque do Hamas. É o caso do crescimento dos extremistas ortodoxos judeus e o do alargamento da ocupação da Cisjordânia, através de colunatos sucessivos. Israel tem vindo a deixar-se radicalizar por esse grupo religioso, que não combate, mas fabrica filhos e, portanto, eleitores. Com a invasão da Ucrânia, com Moscovo a ameaçar novamente parte da Geórgia, com a anexação de Nagorno-Karabakh pelo Azerbaijão, com a China a violar o espaço aéreo e marítimo de Taiwan diariamente, com as ameaças do louco da Coreia do Norte, com sucessivos golpes em África, com o problema das migrações, com as alterações climáticas a acelerarem, o mundo está a tornar-se cada vez mais perigoso. Desenvolvem-se todo o tipo de conspirações e de jogos internacionais, com desprezo pela vida humana e perante a incapacidade da ONU, que um Guterres manietado lidera. Não é impossível as coisas degradarem-se ainda mais, se a besta Trump voltar à Casa Branca. Os cordelinhos disto tudo puxam-se a partir de Moscovo, de Pequim, de Washington e de um Ocidente democrático constituído em parte por uma legião de ingénuos e de idiotas úteis.

3. Os componentes da defunta “geringonça”, liderados pelo PS atual, optaram por fazer uma comemoração extensiva do 25 de Abril. É o mesmo marketing que a viúva espanhola aplicou a Saramago para vender livros. Começou a comemorar os 100 anos aos 99 e acabou aos 101. No caso da revolução e de acordo com o preclaro Santos Silva, as comemorações não comportam a evocação do 25 de Novembro por ser uma data não consensual, seja lá o que isso for. Nessa dia, militares, estimulados pela coragem de Mário Soares, do PS e do povo português moderado, opuseram-se pelas armas à deriva de umas forças armadas de extrema-esquerda e comunistas. Ramalho Eanes, Jaime Neves, Melo Antunes, Vasco Lourenço, Carlos Fabião, Pires Veloso, Vítor Alves e Morais da Silva foram alguns deles. No recente 5 de Outubro, Carlos Moedas veio dizer que a câmara de Lisboa vai assinalar a data. Aproveitou o radicalismo do PS atual, do qual Mário Soares é sistematicamente apagado. É exatamente esse esquecimento que está a entregar o 25 de Novembro à direita quando na realidade se tratou de uma gigantesca vitória dos moderados e de um acerto democrático. Já o 25 de Abril teve uma dimensão única ao acabar com a ditadura do Estado Novo, o regime colonial e promover independências. Não há equivalência de importância nas datas, mas não se pode esquecer a de novembro.

4. A propósito do 25 de Novembro, talvez seja oportuno adaptar a célebre pergunta de Baptista Bastos (onde é que estava no 25 de Abril?) e interrogar alguns indivíduos, de Santos Silva (trotskista à época) a Durão Barroso (maoista), passando por Louçã e certos jornalistas doutrinadores da direita atual ou da esquerda anquilosada, quanto ao lado em que estavam à época. Era curioso ouvir e depois conferir.

5. Em 2030, Madrid vai voltar a ser o centro do mundo. Será o ponto fulcral do Mundial de Futebol, o maior espetáculo do planeta. Portugal associou-se à iniciativa. Fez bem. Tem infraestruturas, tem estádios herdados do Euro 2004. Tem a ganhar num mundial que envolverá ainda Marrocos, como segundo polo principal. A América Latina também está envolvida. Lá se disputarão os três primeiros jogos. Concretamente na Argentina, Paraguai e Uruguai, país onde se realizou o primeiro mundial, em 1930. Para Portugal este grande evento tem de implicar um esforço para marcar uma identidade distinta e especifica para que não nos confundam com um espaço de hispanidade, saindo esmagados. É que, ao contrário dos países organizadores e de mais uns poucos, o que não faltam, hoje, são milhões de pessoas que julgam que somos uma parte de Espanha. Esse é um risco que se corre. Compete ao governo e à federação portuguesa de futebol evitá-lo. Convém também evitar adjudicações diretas de última hora como ainda agora se viu na Jornada Mundial da Juventude.

6. A bolha político-mediática não tem dado por isso, mas o facto é que o PPD/PSD tem um congresso marcado para novembro em Almada. A magna reunião tem como propósito discutir e rever os estatutos do partido. No meio de uma suposta discussão técnico-política não faltarão oportunidades para questionar muitas coisas da liderança atual, mesmo que de forma indireta. Mais a mais numa altura em que as sondagens são más para o PSD, independentemente de não serem boas para o PS, o qual, mesmo assim, seria o partido mais votado. Neste congresso não há eleições para qualquer órgão, pelo que a liderança não estará em causa. Há, porém, assuntos potencialmente fraturantes como saber se o nome do partido se deve manter PPD/PSD, conforme decidido há 47 anos. Será que faz sentido manter o PPD? Será que o símbolo PPD/PSD não baralha eleitores? E será que se vai mesmo olhar para os estatutos, a fim de evitar confusão entre Grupo Parlamentar e Partido com mistura de dinheiros e assessores fantasma? E que fazer para travar a negociata de lugares tipo “Tutti Fruti”? Os estatutos podem resolver algumas coisas. Porém, não trazem o siso e a maturidade que têm estado ausentes, deixando que o PS e o remanescente da geringonça façam gato sapato dos sociais-democratas, ocupando todos os lugares do Estado e favorecendo o protagonismo do Chega e dos liberais.

7. A reflexão mais lúcida sobre o casamento da Infanta Maria Francisca de Bragança e Duarte Martins terá, porventura, vindo de uma experiente jornalista de televisão. Segundo disse, foi a oportunidade de ver gente normal e bem vestida e não os concorrentes rascas dos concursos tipo “big brother”. Bravo!