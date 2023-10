Exército de Israel encontrou cerca de 1.500 corpos de militantes do Hamas

Foram encontrados cerca de 1.500 corpos de militantes do Hamas em território israelita.

“Cerca de 1.500 corpos (de combatentes) do Hamas foram encontrados em Israel ao redor da Faixa de Gaza”, disse o porta-voz do internacional do Exército israelita, Richard Hecht, em declarações aos jornalistas, esta terça-feira.

O responsável afirmou ainda que “o exército recuperou mais ou menos o controlo da cerca na fronteira” com Gaza, “mas as infiltrações [de militantes do Hamas] ainda podem acontecer”. Ainda assim, “desde o início da noite passada ninguém entrou” em Israel a partir de Gaza.

A evacuação das 24 localidades próximas da fronteira está “quase completa”, disse ainda o exército israelita.