De entre a contradições nacionais, a que maior confusão me faz é o facto de, por regra, os portugueses serem de excelência profissional e cívica noutras paragens, mas persistirem em terem e conformarem-se com um quadro de referência social, laboral, cultural e civilizacional dentro de portas que é inverso ao potencial revelado no exterior. O lastro de complacência e reconfiguração às circunstâncias, do exercício político ao funcionamento de instituições fundamentais da democracia, passando pela organização social e económica, é confrangedor e a causa de muitas das nossas debilidades. A esperança colocada nas novas gerações tocadas pelos programas de Erasmus pode ser tardia e inconsequente se estas em vez de permanecerem no país se lançarem na procura de oportunidades e realizações que somos incapazes de gerar em território nacional, mais tocado pelo efémero, a persistência de bloqueios estruturais e a manutenção dos equilíbrios que bastem para a preservação de interesses instalados e a sobrevivência política.

No meio do avolumar de tantos problemas em áreas vitais para as pessoas, para os territórios e para quem nos visita, numa espiral de imobilismo e incapacidade invulgares num quadro de estabilidade política e de existência de recursos, será que os bons exemplos desportivos em competições internacionais podem fazer alguma coisa pelo resto? Não estou a falar da organização de grandes eventos internacionais como protagonistas ou apêndices, como acontecerá com o Campeonato do Mundo de Futebol em 2030, mas da vida concreta e do evidente deslaçar da sociedade portuguesa e do compromisso democrático.

Será possível olhar olhos nos olhos os problemas estruturais do país e concretizar respostas sustentadas para os enfrentar, além da espuma dos dias ou de quem está de turno na governação do país? Será possível transpor para a abordagem às realidades essa atitude competitiva, assente em planeamento, trabalho e expressão das competências que permitiu a seleções nacionais como a de andebol ou a de râguebi começarem a jogar com os melhores de olhos nos olhos, de igual para igual em confiança e ambição, mesmo quando se conhecem as desproporções de base em atletas e investimento? É inquestionável o potencial transformador do desporto nas pessoas e nos territórios. Tive oportunidade de o confirmar em funções públicas em territórios com dificuldades de integração e coesão, em que o râguebi, o judo e a esgrima conseguiram concretizar transformações importantes nos jovens, na geração de bons exemplos e na perceção das comunidades. Além do futebol, mas também nessa modalidade, há hoje um conjunto de afirmações competitivas que contrastam com os apoios do Estado ou de entidades em sua substituição na promoção das atividades físicas e desportivas, por mero lazer, impulso de saúde ou espírito competitivo. Essa contradição, entre o pouco que é investido, até para recuperar da voragem sedentarista da pandemia, e a excelência de muitas participações desportivas e resultados, não impede a tentação da colonização desses êxitos para o plano político, mas deveria inspirar um efetivo modo de “olhos nos olhos”.

De exigência cívica de escrutínio, explicação e concretização das respostas que se impõem perante os desastres que grassam na fiscalidade, na saúde, na educação, nos serviços públicos, na justiça e em pilares relevantes dos quotidianos.

De exigência política de senso, equilíbrio e visão integrada do país na materialização de respostas e soluções, além das circunstâncias da gestão corrente dos mercados eleitorais fundamentais para a manutenção dos poderes.

De confiança em relação ao futuro, sustentada numa visão integrada para o país e num compromisso de previsibilidade, em que todos sabem com o que podem contar, todos contam e são importantes para as mudanças que se impõem meio século depois de Abril.

No andebol, no râguebi como noutras modalidades, habituámo-nos a estar lá em cima, a olhar “olhos nos olhos” com os melhores, com os lugares cativos do investimento na obtenção de resultados e na valorização do potencial. Essa mudança de atitude determina uma reconfiguração por cima, muito além dos nossos pressupostos e bases, mas será sempre bem melhor que os mínimos a que estamos sujeitos nos quotidianos por força da vontade política, da sua ausência e das opções de gestão.

É tempo de “olhos nos olhos” exigir responsabilidades, resultados e mudanças no deslaçar das funções do Estado, dos compromissos sociais e na irresponsabilidade contaminante dos maus exemplos. Que a exaltação dos Lobos, no râguebi, sirva de abre olhos. Sim, é possível, “olhos nos olhos”, enfrentar a realidade, superar e ter resultados.

NOTAS FINAIS

SEMANA DE TIRA-TEIMAS DA COMPRESSÃO DA CLASSE MÉDIA. É uma espécie de Natal antecipado, para alguns. Em semana de apresentação do Orçamento de Estado para 2024, depois de leilões de propostas de afago das empresas e da classe média, é o momento de tira-teimas. Continuação da compressão ou alívio dos sufocos não cobertos pela indigência? Não está em causa a consolidação do poder ou a alternativa, antes o deslaço social e o compromisso com a democracia, logo, a margem de mercado dos extremismos e dos populismos.

RECONDICIONAR ACESSIBILIDADES DE DIREITOS NÃO É SOLUÇÃO

Não faz sentido querer continuar a acrescentar direitos aos existentes e consagrados na Constituição desde 1976 quando, perante as incapacidades de resposta na saúde, na educação, nos serviços públicos e na justiça, a solução é a reconfiguração das disponibilidades dos pontos de acesso, a digitalização, as triagens e um quadro de instabilidade generalizado.

VALE TUDO MUNDIAL

O vale tudo que se perceciona em demasiadas realidades partidárias, políticas, sociais e económicas nacionais, que está presente na invasão da Ucrânia, pode ter ganho uma nova expressão global com as ações do Hamas em Israel, num exercício conveniente para a manutenção das instabilidades regionais, para a afirmação das ditaduras e para a dispersão do esforço de apoio ao rechaço do invasor russo.