Morrer em nome de Alá justifica alguma coisa?

É possível que alguns iluminados saibam as razões do fracasso dos serviços de inteligência israelitas, que não anteciparam o ataque terrorista do Hamas a Israel, mas muito dificilmente algum dia se saberá as verdadeiras razões do fiasco. Sendo um fascinado por livros sobre os serviços secretos dos diferentes países, sempre retive a forma como a Mossad conseguiu ao longo de tantos anos impedir ataques terroristas nos seus aviões – e há histórias mirabolantes, reveladoras do profissionalismo das secretas. Daí a minha estranheza por tanta ineficácia.

Mas os loucos do Hamas sabiam perfeitamente que Israel iria responder violentamente à morte dos 900, ou mais, cidadãos, e pouco ou nada se importam com a morte dos palestinianos, pois a sua máxima é a de morrer em nome de Alá. Uns loucos que nada fizeram pelo seu povo, bem pelo contrário, e que ajudaram os fundamentalistas israelitas a recuperarem o poder que lhes estava a escapar, até pelas manifestações semanais contra a intenção de Benjamim Netanyahu de ‘assaltar’ a Justiça, que ficaria na dependência do seu Governo.

O Hamas, como é sabido, não pretende dois Estados na região, quer que Israel desapareça da face da terra. Nos próximos dias vamos assistir a ataques sem dó nem piedade de Israel aos locais onde supostamente o_Hamas se refugia cobardemente, pois usa os palestinianos como escudos humanos. Ninguém poderá prever o que se irá passar, mas o Catar e o Irão sabem bem porque o Hamas está tão bem armado. Quando se anunciavam progressos na causa palestina, o Hamas veio explicar que não quer a Faixa de Gaza para os palestinianos, quer Israel e isso, como sabemos, muito dificilmente acontecerá.

Até lá, muitas atrocidades se irão cometer, de parte a parte.

P. S. Parece evidente que os ucranianos têm muito a perder com este conflito no Médio Oriente,

basta ver como quase desapareceram do noticiário internacional.