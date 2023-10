Custo de vida. Nível de bem-estar em Espanha é 10% superior ao nosso

Ouvimos muitas vezes dizer que em Espanha vive-se melhor do que em Portugal e que o custo de vida é bem diferente. E para se chegar a esta conclusão há vários fatores a ter em conta. Ao i, João César das Neves lembra que “o conceito de ‘custo de vida’ não é científico e por isso não tem definição ou medição rigorosa. Podemos dizer que o nível de bem-estar médio em Espanha, medido pelo produto por pessoa, é cerca de 10% superior ao português. Essa diferença de bem-estar manifesta-se no que se chama ‘custo de vida’, que é superior no país menos desenvolvido”.

Uma opinião partilhada por Henrique Tomé, analista da XTB, ao reconhecer que o custo de vida em Portugal é “efetivamente” mais baixo face aos nossos vizinhos espanhóis, mas lembra que é necessário ter em conta a qualidade de vida de uma família portuguesa em comparação com uma espanhola, isto é o poder de compra real de cada família”. Para fazermos essa comparação devemos ter em conta alguns dados, como: “salários, rendimento disponível, evolução da inflação e custos da habitação”.

César das Neves chama também a atenção para o facto de serem duas economias muito diferentes, “que tiveram histórias e comportamentos muito diferentes”, acrescentando que “a economia espanhola é bastante maior do que a portuguesa, tradicionalmente com maior desenvolvimento financeiro e produtivo”.

Um dos fatores a ter em conta são os salários. “O agregado familiar português recebe significativamente menos que um espanhol”, diz Henrique Tomé. Em Portugal, o rendimento líquido disponível dos agregados varia entre os 1973 euros e os 1426 euros, consoante a região. Já em Espanha, o rendimento líquido disponível pode ir dos 4300 euros aos 2900 euros.

Por outro lado, o custo da eletricidade em Portugal é mais baixo. “Os preços da luz portugueses são cerca de 38 a 48% inferiores aos espanhóis”, detalha o analista da XTB, acrescentando que o contrário se verifica no preço dos combustíveis. O mercado nacional pratica dos valores mais elevados da Zona Euro, “muito por culpa da elevada carga fiscal, enquanto que os preços em Espanha são um pouco mais baixos”. Também Paulo Rosa, economista do Banco Carregosa, diz que os combustíveis “tendem a ter menos carga fiscal, podendo ser, assim, mais baratos, contribuindo também para a queda dos preços dos transportes em Espanha relativamente a Portugal”. O mesmo acontece com os veículos automóveis em Espanha. A carga fiscal mais baixa possibilita ter preços mais baixos em Espanha do que em Portugal.

Casas Olhando para o mercado imobiliário, em Portugal, o valor médio é de 1565 euros por metro quadrado, enquanto em Espanha fixa-se na ordem dos 2040 euros, “ligeiramente inferior ao metro quadrado em Portugal. Aliás, recentemente, um estudo da Century21 mostrava que a taxa de esforço para adquirir uma habitação em Lisboa é de 67%, a maior da Península Ibérica.

E as diferenças não ficam por aqui. Paulo Rosa detalha que os bens transacionáveis internacionalmente - denominados trade goods - têm mais ou menos o mesmo preço a nível global. E, por isso, têm um preço semelhante nos dois países, admitindo alguma vantagem para os espanhóis devido à escala. Em contrapartida, os bens não transacionáveis internacionalmente, sobretudo serviços, “tendem a ser mais caros nos países com salários mais elevados e rendas mais altas”. E explica: “Um serviço é mais difícil de ser exportado, excetuando turismo, ensino remoto, download de vídeo jogos. Assim, cortar o cabelo em Espanha, nomeadamente em Madrid, será provavelmente mais caro que em Portugal. Todavia, nos últimos anos, a acentuada subida do preço do imobiliário em Portugal, sobretudo em Lisboa e Porto, impulsiona as rendas em Portugal, intensificando os custos de barbeiro”, especifica o economista. Assim, as rendas gradualmente mais elevadas em Portugal, “podem retirar a competitividade via preço dos salários mais baixos em Portugal e encarecer, por exemplo, um corte de cabelo em território nacional, relativamente a Espanha”.

No que diz respeito aos salários, o salário mínimo é cerca de 40% mais alto que em Portugal, e o rendimento per capita em média 20% mais elevado em Espanha, conferindo “um poder aquisitivo muito mais elevado a um espanhol no que concerne a combustíveis, roupa, casa e automóveis”, diz o economista. Mas o PIB per capita à paridade do poder de compra, “apenas 10% superior em Espanha relativamente a Portugal, diz-nos que existem muitos bens e serviços consideravelmente mais caros em Espanha do que em Portugal, sobretudo serviços. Ou seja, o rendimento médio de um espanhol é 20% superior ao de um português, mas esse mesmo rendimento tem em solo espanhol um poder aquisitivo apenas 10% superior ao que tem o rendimento médio de um português em solo nacional”.

Inflação A inflação portuguesa apresenta níveis ligeiramente superiores à espanhola. Ainda que, para o mês de setembro, as previsões sejam muito semelhantes: 3,6% para Portugal e 3,5% para Espanha. “O facto de a inflação permanecer alta em Portugal prejudica o poder de compra dos agentes económicos, em particular as famílias e provoca evidentemente um aumento do custo de vida”, diz Henrique Tomé, acrescentando que, neste momento, Espanha encontra-se numa fase do ciclo económico mais forte, o que faz com que “a disparidade entre os países eventualmente aumente”.

O analista explica ainda que as razões por detrás disto podem ser várias, “no entanto, nos últimos tempos temos assistido a políticas mais socialistas por parte de Espanha, isto eleva o nível de vida no curto prazo, mas pode prejudicar no longo prazo, já que poderá gerar inflação e endividamento por parte do Estado”.

Sobre este assunto, Paulo Rosa diz que “os elevados preços no consumidor na primeira metade do ano passado, impulsionados pela invasão russa da Ucrânia, contribuíram para que os efeitos base agora no primeiro semestre de 2023 tenham contribuído para a forte desaceleração dos preços em Espanha. No entanto, a subida dos preços dos combustíveis pode voltar a impulsionar os preços tanto em Espanha como em Portugal”.

Para César das Neves, a solução para Portugal ganhar terreno face a Espanha passa por dar “mais atenção ao desenvolvimento produtivo da economia, em vez de perder tempo nos temas que ocupam as nossas elites”. E essas diferenças serão suficientes para os portugueses quererem mudar de nacionalidade? O economista não hesita: “Primeiro porque para se desejar ser espanhol é preciso muito mais que o nível de vida; em segundo lugar, porque a vantagem do desenvolvimento espanhol até tem vindo a descer face a Portugal”.

*Com Sónia Peres Pinto